Köyden indim şehire filmi çekilmesinin üzerinden yıllar geçse bile hala izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret’in ele geçirdikleri defineyi hem herkesten hem de birbirilerinden kaçırabilmek için verdikleri mücadele efsane olay ve repliklere sahne oluyor. Peki, Köyden İndim Şehire filmi nerede çekildi? İşte Köyden İndim Şehire filminin konusu ve oyuncuları

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Köyden İndim Şehire filmi 1974 yılında Ankara'da çekildi.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİNİN KONUSU

Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret aradıkları defineyi tarlalarında bulurlar ve artık tüm hayallerinin gerçek olacağını düşünürler.

Bu dört kardeş Ankara’da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza’ya giderek altınları bozdurup paraya çevirmeyi planlar.

Kuyumcu Ali Rıza ise bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri zannederek devamlı dükkanından kovdurur.

Daha sonra asıl konuyu öğrenince hanımı ve baldızı buna karşı çıksa bile altınlardan pay alabilmek adında işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI