Magazin Köyden İndim Şehire filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Köyden İndim Şehire filminin konusu ve oyuncuları
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Köyden İndim Şehire filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Köyden İndim Şehire filminin konusu ve oyuncuları

Köyden İndim Şehire filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Köyden İndim Şehire filminin konusu ve oyuncuları

Magazin

Köyden İndim Şehire filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Köyden İndim Şehire filminin konusu ve oyuncuları

Köyden İndim Şehire filmi eğlenceli konusunun yanı sıra efsane oyuncu kadrosuyla da yıllardır izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Köylerinde buldukları defineyi şehirde paraya çevirmeye çalışan 4 kardeşin öyküsü izleyenleri gülmekten kırıp geçiriyor. İşte, Köyden İndim Şehire filminin hakkında merak edilenler…

09 Eylül 2021, Perşembe 18:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Köyden indim şehire filmi çekilmesinin üzerinden yıllar geçse bile hala izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret’in ele geçirdikleri defineyi hem herkesten hem de birbirilerinden kaçırabilmek için verdikleri mücadele efsane olay ve repliklere sahne oluyor. Peki, Köyden İndim Şehire filmi nerede çekildi? İşte Köyden İndim Şehire filminin konusu ve oyuncuları

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Köyden İndim Şehire filmi 1974 yılında Ankara'da çekildi.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİNİN KONUSU

Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret aradıkları defineyi tarlalarında bulurlar ve artık tüm hayallerinin gerçek olacağını düşünürler.

Bu dört kardeş Ankara’da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza’ya giderek altınları bozdurup paraya çevirmeyi planlar.

Kuyumcu Ali Rıza ise bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri zannederek devamlı dükkanından kovdurur.

Daha sonra asıl konuyu öğrenince hanımı ve baldızı buna karşı çıksa bile altınlardan pay alabilmek adında işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI

  • Saffet: Kemal Sunal
  • Himmet: Zeki Alasya
  • Hayret: Metin Akpınar
  • Gayret: Halit Akçatepe
  • Ali Rıza Emmi: Tekin Akmansoy
  • Ali Rıza Emmi’nin Eşi: Leman Çıdamlı
  • Ali Rıza Emmi’nin Baldızı: Mine Mutlu
  • Gülsüm: Perran Kutman
  • Emine: Meral Zeren
  • Himmet’in Eşi: Oya Alasya
  • Resepsiyon Görevlisi: Mete İnselel

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
9 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Zeki Müren'li reklam gerçeği
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
İdo tamam, Lider olmamış
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
6 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
6 Eylül haftasına astrolojik bakış: Yenileniyoruz
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Muhteşemdiniz
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pembe bir yunusla aynı gezegende yaşadığımızı biliyor muydunuz?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Prova çekimi öncesi paylaştı! Cesur bacak yırtmacıyla adından söz ettirdi