Kokusu evinizi saracak: Közlenmiş biber çorbası tarifi

Her kaşıkta ayrı lezzet alacağınız közlenmiş biber çorbası tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için közlenmiş biber çorbası tarifi arıyor ya da közlenmiş biber çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Közlenmiş biber çorbası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Közlenmiş biber çorbası tarifi

Közlenmiş biber çorbası malzemeleri

3 adet domates

2 adet kapya biber

2 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

2 su bardağı su

1 su bardağı tavuk, et ya da sebze suyu

1 tatlı kaşığı salça

1/3 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Kekik

1 tutam şeker

Közlenmiş biber çorbası yapılışı

Fırın tepsisine ikiye kesilmiş kapya biber, domates, soğan ve sarımsağı sıralayın ve üzerine baharatları serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Domates ve biberlerin kabuklarını soyun ve malzemeleri tencereye alın. Üzerine kalan malzemeleri ekleyip ocakta 15 dakika pişirin. Çorbayı ocaktan almadan önce blender’dan geçirin.



