Közlenmiş domates çorbası nasıl yapılır? Közlenmiş domates çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Bildiğiniz bütün çorba tariflerini unutturacak lezzette olan közlenmiş domates çorbası tarifi, kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, közlenmiş domates çorbası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız közlenmiş domates çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
30 Aralık 2021, Perşembe 17:12 Son Güncelleme:
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Fırında közlenen domateslerle hazırlayacağınız közlenmiş domates çorbası tarifi, evde yapabileceğiniz enfes çorba tariflerinden biri. Peki, közlenmiş domates çorbası nasıl yapılır? Birçok yemeğin yanına yakışan közlenmiş domates çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI TARİFİ
Közlenmiş domates çorbası malzemeler
- 3 adet orta boy domates
- 5-6 diş sarımsak
- 6 dal taze kekik
- Zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- 750 ml tavuk suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI YAPILIŞI
- Domatesleri ortadan ikiye bölün ve fırın tepsisine yerleştirin, içlerine birer diş sarımsak saplayın.
- Üzerlerine birer dal kekik, tuz, karabiber ve zeytinyağı gezdirin.
- 200 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
- Fırından çıkan domatesleri kabuklarından ayırın.
- Bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Domatesleri ilave edin ve kavurmaya devam edin.
- Tavuk suyunu ekleyin ve kıvam alıncaya kadar kaynatın.
- Dilerseniz tadına bakıp tuz ve karabiber ilavesi yapabilirsiniz, sıcak servis edin.