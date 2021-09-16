KPSS 2021 sonuçları için sabah saatlerinden bu yana sınava katılan adaylar heyecanlı bir bekleyiş içinde. ÖSYM’nin verdiği tarih geldi çattı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanması an meselesi. Diğer yandan adaylar, “KPSS 2021 sonuçları saat kaçta açıklanacak?” ve “2021 KPSS sonuçları sorgulama sayfası” araştırmalarını da yoğunlaştırdı…

KPSS 2021 SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takviminde, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının sonuçlarının 16 Eylül Perşembe günü açıklanacağı belirtilmişti. Ancak KPSS 2021 sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı…

2021 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

KPSS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KPSS sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak. Sınava giren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak KPSS sonuçlarını öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi ayriyeten basılmayacak ve adayların adresine de gönderilmeyecek.