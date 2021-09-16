KPSS 65-66-67-68-69 puanla nereye girebilirim? 60-70 puan arası alım yapan kurumlar
ÖSYM, günlerdir merakla beklenen haberi verdi ve 2021 KPSS sonuçları açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarını öğrenen pek çok aday “KPSS 65-66-67-68-69 puanla nereye girebilirim?” araştırması yapıyor. İşte, KPSS ile 60-70 puan arası alım yapan kurumlar…
16 Eylül 2021, Perşembe 11:39 Son Güncelleme:
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KPSS’den 65-66-67-68-69 puan alanlar, hangi kurumlara tercih yapabileceğini araştırmaya başladı. Milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın sonuçları 16 Eylül Perşembe günü açıklandı. Uzun bir maratonun ardından gözler, KPSS tercihlerine çevrildi. İşte, 60-70 puan arası alım yapan kurumlar ve “KPSS 65-66-67-68-69 puanla nereye girebilirim?” sorusunun yanıtı…
KPSS 65-66-67-68-69 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?
2021 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla sınava katılan adaylar puanlarını öğrendi. Bununla birlikte adayların göz önünde bulundurmaları gereken en önemli nokta, KPSS puanlarında taban ve tavan puanları bulunmuyor. Bununla birlikte, devlet kurumlarının pek çoğu, 70 puanın altında personel alımı yapmıyor.
Diğer yandan tercih puanları, adayların yerleşmek istedikleri şehirler ve kadrolara göre değişiklik gösteriyor ve pek çok kurum, P1, P2 VE P3 puanlarına göre alım yapıyor.
İŞTE KPSS P1, P2 VE P3 PUAN TÜRÜNE GÖRE ALIM YAPAN KURUMLAR
KPSS P1 puanıyla alım yapan kurumlar;
- Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
- Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
- BİST Uzman Yardımcısı
- İller Bankası Uzman Yardımcısı
- Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
- Bakanlıkların mühendislik kadroları
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
KPSS P2 puanıyla alım yapan kurumlar;
- Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,
- Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli
- Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,
- Sermaye Piyasası,
- SPK Uzman Yardımcısı
KPSS P3 puanıyla alım yapan kurumlar;
- Türk Silahlı Kuvvetleri
- Emniyet Genel Müdürlüğü
- Devlet Demir Yolları
- Orman Genel Müdürlüğü
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
- Gümrük Muhafaza Memurluğu
- Devlet Su İşleri
- Sosyal Hizmetler