KPSS’den 65-66-67-68-69 puan alanlar, hangi kurumlara tercih yapabileceğini araştırmaya başladı. Milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın sonuçları 16 Eylül Perşembe günü açıklandı. Uzun bir maratonun ardından gözler, KPSS tercihlerine çevrildi. İşte, 60-70 puan arası alım yapan kurumlar ve “KPSS 65-66-67-68-69 puanla nereye girebilirim?” sorusunun yanıtı…

KPSS 65-66-67-68-69 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

2021 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla sınava katılan adaylar puanlarını öğrendi. Bununla birlikte adayların göz önünde bulundurmaları gereken en önemli nokta, KPSS puanlarında taban ve tavan puanları bulunmuyor. Bununla birlikte, devlet kurumlarının pek çoğu, 70 puanın altında personel alımı yapmıyor.

Diğer yandan tercih puanları, adayların yerleşmek istedikleri şehirler ve kadrolara göre değişiklik gösteriyor ve pek çok kurum, P1, P2 VE P3 puanlarına göre alım yapıyor.

İŞTE KPSS P1, P2 VE P3 PUAN TÜRÜNE GÖRE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS P1 puanıyla alım yapan kurumlar;

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

BİST Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

KPSS P2 puanıyla alım yapan kurumlar;

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

Sermaye Piyasası,

SPK Uzman Yardımcısı

KPSS P3 puanıyla alım yapan kurumlar;