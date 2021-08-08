Türkiye KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumlarının soruları ve cevapları yayınlandı

KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumlarının soruları ve cevapları yayınlandı

Türkiye

KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumlarının soruları ve cevapları yayınlandı

KPSS soruları ve cevapları 2021 yayımlandı! KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişilecek. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

08 Ağustos 2021, Pazar 15:06 Son Güncelleme:
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2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı. KPSS'ye katılan adaylar hemen harekete geçti. Sınav başarılarını değerlendirmek isteyenler KPSS soruları ve cevaplarına haberimizin içeriğindeki link üzerinden erişim sağlayabilir. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLADI? 

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) sınavı saat 10:15'de başladı.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI 

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.


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