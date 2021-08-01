Türkiye KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumu yapıldı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumu yapıldı

Türkiye

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumu yapıldı

Son dakika: ÖSYM tarafından 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu yapıldı.

01 Ağustos 2021, Pazar 13:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu yapıldı.

101 sınav merkezinde, saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verildi.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınavda önlemler aldı.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Rauf Tamer
Mutlugiller
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Gelecekte daha çok yangın yaşanabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Antalya'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçeleri tahliye ediliyor