KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumu yapıldı
Son dakika: ÖSYM tarafından 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu yapıldı.
01 Ağustos 2021, Pazar 13:19 Son Güncelleme:
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu yapıldı.
101 sınav merkezinde, saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verildi.
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınavda önlemler aldı.
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