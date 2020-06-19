KPSS başvuru tarihi 2020! 2020 KPSS başvuruları başladı mı?

ÖSYM tarafından sınav takvimi yeniden güncellenirken KPSS başvuru ve sınav tarihleri de duyuruldu. Bu duyurunun ardından, Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek olan vatandaşlar da '2020 KPSS ne zaman yapılacak, KPSS başvuruları başladı mı?' sorularına yanıt aramaya başladı.

KPSS başvuru tarihi ve KPSS sınav tarihleri

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 6 Eylül'da yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında olacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 12.09.2020'de gerçekleşecek. Başvurular ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 13.09.2020 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında olacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20.09.2020 tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS

2020-KPSS Ön Lisans sınavı 25.10.2020 tarihinde gerçekleşirken başvurular 21.08.2020 - 02.09.2020 23:59 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM

2020-KPSS Ortaöğretim sınavı 22.11.2020'de yapılacak. Başvurular 15.09.2020 - 30.09.2020 23:59 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru ne zaman yapılabilir?

KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), KPSS lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) geç başvuru günü ise 22 Temmuz - 23 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

KPSS Ön Lisans geç başvuru günü ise 10 Eylül - 11 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi 8 Ekim - 9 Ekim 2020 olarak belirlendi.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) geç başvuru tarihi 24 Kasım olarak belirlendi.

KPSS oturumlarında kaç soru sorulacak?

KPSS Lisans sınavında ( Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60) adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek.

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavında sınava girecek adaylara toplam 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

KPSS Alan Bilgisinde adaylara İşletme, Muhasebe, İstatistik, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Uluslararası İlişkiler sınavında toplam 40 soru sorulacak.Adaylara sorular için 50 dakika süre verilecek. İstatistik sınava giren adaylara 40 soru için 60 dakika verilecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için adaylara toplam 75 soru sorulacak.