KPSS ne zaman? KPSS sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS Lisans oturumundan önce son hazırlıklarını tamamlayan memur adayları, "KPSS Lisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna internette yanıt aramaya başladı. Adayların merakla beklediği KPSS sınav giriş yerleri ile oturum salonları netlik kazanacak. İşte, 2021 Lisans KPSS hakkında son gelişmeler…

2021 LİSANS KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı güncel 2021 sınav ve başvuru takviminde yer alan bilgilere göre;

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta organize edilecek.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde adaylarım katılımı ile yapılacak ve 2021 Lisan KPSS etabı sona erecek.

Öte yandan bu yıl; Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS oturumları ise düzenlenmeyecek.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Memur adaylarının sınava giriş yapacakları okul bilgisinin de yer alacağı sınav giriş belgeleri, henüz adayların erişimine açılmadı. Söz konusu bu belgelerin, sınavdan yaklaşık bir hafta önce açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda ÖSYM'den bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

KPSS KAÇ DAKİKA OLACAK?

KPSS 2021 Lisans sınavında (Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60) adaylara toplam 120 soru yöneltilecek ve buna karşın 130 dakika süre verilecek.

KPSS HAKKINDA

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2002 yılında ÖSYM tarafından organize edilemeye başlanmıştır. Türkiye'de devlet kurumlarına personel alımı için yapılmaktadır.

Sınav, daha önceki yıllarda uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimidir.

Sınavın amacı olarak; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi denilebilir.