KPSS ÖABT soru ve cevapları ile sonuçları on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bugün son bulacak olan testler sonrası en çok sorulan soru "KPSS ÖABT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde... İşte konuya ilişkin detaylar...

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS ÖABT soru ve cevapları ile ilgili ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Fakat soru ve cevaplar aksilik olmadığı sürece sınavdan 2 gün sonra açıklanıyor. Sonuçlar ise ÖSYM'nin geçtiği takvime göre 29 Ağustos'ta açıklanacak.