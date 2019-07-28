KPSS ÖABT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ÖABT testlerinin bir kısmı sona erdi. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı oturumu ise 14.45'te başlayacak. Sınavdan çıkar çıkmaz ise soru ve cevaplar gündem olurken bir yandan da sonuç tarihi merak ediliyor.
KPSS ÖABT soru ve cevapları ile sonuçları on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bugün son bulacak olan testler sonrası en çok sorulan soru "KPSS ÖABT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde... İşte konuya ilişkin detaylar...
KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS ÖABT soru ve cevapları ile ilgili ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Fakat soru ve cevaplar aksilik olmadığı sürece sınavdan 2 gün sonra açıklanıyor. Sonuçlar ise ÖSYM'nin geçtiği takvime göre 29 Ağustos'ta açıklanacak.