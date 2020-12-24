Türkiye KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı

KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı

Türkiye

KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı

İki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları erişime açıldı.

24 Aralık 2020, Perşembe 11:38 Son Güncelleme:
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ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden lise mezunu kişilerin girebildiği 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları erişime açıldı. Sınava giren memur adayları ÖSYM Aday Şifresi ve T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını online olarak öğrenebilecek.

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Binlerce lise mezunu memur adayının beklediği KPSS Ortaöğretim sonuçlarını ÖSYM Başkanı Aygün Twitter'dan duyurdu.



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