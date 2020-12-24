KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden lise mezunu kişilerin girebildiği 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları erişime açıldı. Sınava giren memur adayları ÖSYM Aday Şifresi ve T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını online olarak öğrenebilecek.

Binlerce lise mezunu memur adayının beklediği KPSS Ortaöğretim sonuçlarını ÖSYM Başkanı Aygün Twitter'dan duyurdu.











