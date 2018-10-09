KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı mı? Ne zaman?

Milyonlarca vatandaş memur olma hayali ile 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına geçen pazar girdiler. Sınavın üzerinden 2 gün geçti. Sınavın soru ve cevaplarının yayınlanması an meselesi... Net bir tarih olmaması sebebiyle "KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı mı?" sorusu gündeme oturmuş durumda... Peki, KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları açıklanır?

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA YOK

Adaylar soru ve cevapları aratırken ÖSYM'den konuya ilişkin net bir açıklama yok. Bu nedenle her bir aday deyim yerindeyse ÖSYM'nin gözünün içine bakıyor. Kurumun sosyal medya hesapları ve resmi sitesi sürekli olarak ziayeret ediliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bir önceki KPSS Ortaöğretim sınavının soru ve cevaplarının aynı gün saat 13.00'te açıklandığına şahit olmuştuk. Fakat ÖSYM dün böyle bir yol izlemedi. Geçmiş yıllardaki verileri incelediğimizde soru ve cevapların en geç 5 gün içinde yayınlandığını görüyoruz. 2018 KPSS Ortaöğretim soru ve cevaplarının da en geç cuma günü yayınlanması bekleniyor. Öte yandan sonuçlar ie ÖSYM'nin takvimine göre 8 Kasım 2018 günü açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.