KPSS puan türleri nelerdir? P1,P2, P3 nedir?

KPSS 2020 lisans sınav sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar tercih yapabilmek için KPSS puan türleri listesini araştırmaya başladı.

KPSS puan türleri adayların almış oldukları puana göre tercih yapacakları kendi alanı simgeliyor. Her puan türü kendi içinde hesaplama yöntemleriyle belirlenirken KPSS öğretmenlik puan türü öğretmen adaylarının hangi gruba dahil olarak tercih yapacaklarını gösteriyor.

Öğretmenlik puan türü nedir?

KPSS Öğretmenlik puan türü P10 eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmakta.

Ağırlıkları :

Genel Kültür: 0,30

Genel Yetenek: 0,30

Eğitim Bilimleri: 0,40

Bu puan türü 1 yıl süreyle geçerli.

P-48 puan türü nedir?

Kamu kurumlarında müfettiş, denetmen, uzman, denetçi vb. üst kademe kadrolara atanabilmek için yapılan A Grubu sınavı ile 48 puan türü hesaplanıyor. A Grubu puan türleri arasında en fazla alım yapılan puan türü ise P-48.

P-1 Puan Türü ile alım yapan kurumlar

* Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

* Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

* İller Bankası Uzman Yardımcısı

* BİST Uzman Yardımcısı

* Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

* Bakanlıkların mühendislik kadroları

P-2 puanıyla alım yapan kurumlar

* Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,

* SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),

* Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

* Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

* Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

* Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar

• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

• Gümrük Muhafaza Memurluğu

• Gümrük Muayene Memurluğu

• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Orman Genel Müdürlüğü

• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

• Makina Kimya Endüstrisi

• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Gümrük Müsteşarlığı

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

Yabancı dil için puan türü nedir?

KPSS lisans sınavında yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanılır.

KPSS ÖABT değerlendirmesinde ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacak. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacak. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacak.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacak. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.







