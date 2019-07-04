2019 yılının ilk KPSS sınavına 10 gün kaldı. Sınav günü yavaş yavaş yaklaşırken sınav giriş belgesi için beklentiler de gitgide artıyor. Beklentiler sınav yerlerinin bügün belli olacağı yönünde... Sınava girecekler yoğun bir şekilde "KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusunu yöneltiyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

KPSS Lisans sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den yapılmış bir duyuru henüz yok. Daha önce yaşanan süreçte her bir sınavın giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanmıştı.

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 28 Temmuz 2019'da gerçekleşecek.

Tüm bu sınavların sonuç tarihi ise 29 Ağustos 2019...