KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

KPSS-2019/1 merkezi yerleştirmeleri için aday tercihleri ÖSYM Başkanlığınca 9-18 Temmuz 2019 tarihlerinde alındı. Tercihler 1.014 kadro ve pozisyon için yapıldı. Başvurular 18 Temmuz'da sona erdi. Son işlem gününün üzerinden 6 gün geçerken "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündem olmuş durumda...

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den yapılmış bir açıklama yok. Daha önceki deneyimlere dayanarak tercih sonuçlarının 10-15 gün içinde açıklandığı görülmektedir. KPSS-2019/1 tercih sonuçlarının bu ay sonunda açıklanması bekleniyor.