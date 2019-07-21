KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

​KPSS-2019/1 tercihleri 9 Temmuz'da başladı. 10 gün süren tercihler 18 Temmuz'da sona erdi. Yerleştirme yapılması talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 130 adedi ortaöğretim, 254 adedi önlisans ve 630 adedi ise lisans düzeyindeydi.

Toplam 1.014 kontenjanın;

892’si kamu iktisadi teşebbüslerine,

84’ü üniversitelere,

38’i de diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait.

Şimdi merak edilen konu KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı şeklinde...

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den yapılmış bir açıklama yok. Daha önceki deneyimlere dayanarak tercih sonuçlarının 10-15 gün içinde açıklandığı görülmektedir. KPSS-2019/1 tercih sonuçlarının bu ay sonunda açıklanması bekleniyor.