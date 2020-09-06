Türkiye KPSS'deki Osman Hamdi Bey'in eseri ile ilgili soru, öğrencileri ters köşeye yatırdı

KPSS'deki Osman Hamdi Bey'in eseri ile ilgili soru, öğrencileri ters köşeye yatırdı

Türkiye

KPSS'deki Osman Hamdi Bey'in eseri ile ilgili soru, öğrencileri ters köşeye yatırdı

Bugün gerçekleştirilen KPSS sonrasında Türk resim sanatının öncü ismi Osman Hamdi Bey sosyal medyada gündem oldu. "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosuyla tanınan ünlü sanatçının, Kur-an okuyan kız tablosuyla KPSS'de yer alması, öğrencileri şaşırttı.

06 Eylül 2020, Pazar 16:59 Son Güncelleme:
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Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosunun 2019'da Londra'da 6.3 milyon sterline satılmasından sonra İstanbul Hanımefendisi isimli eseri Viyana'da 1,5 milyon euro'ya, Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı bulurken ünlü sanat adamının en ünlü eseri olan Kaplumbağa Terbiyecisi ise KPSS’ye girenleri üzdü.

Sınavda sorulan soru

Sınavda Osman Hamdi Bey’in 6.3 milyon pound’a satılan eseri sorulurken sınava girenlerin büyük çoğunluğu bu soruya Kaplumbağa Terbiyecisi yanıtını verdi. Sınavdan çıktıktan sonra cevabın Kur'an Okuyan Kız tablosu olduğunu öğrenen binlerce kişi bu durumu sosyal medya üzerinde paylaştı.

Adaylar yanıldı

Sosyal medyada bir anda Kur'an Okuyan Kız tablosu en çok bahsedilen konular arasına girerken KPSS ve Osman Hamdi Bey de yapılan paylaşımlardan nasibini aldı.

Sınava giren birçok kişi Osman Hamdi Bey’in adını gördükten sonra sorunun devamını okumadan Kaplumbağa Terbiyecisi şıkkını işaretlediklerini itiraf etti.



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