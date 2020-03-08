'Kral Selman öldü' iddiası

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef’in Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emri ile tutuklandıkları belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Suudi ailesinin önemli figürlerinden Prens Ahmed ve eski veliaht prens Muhammed bin Nayef, cuma sabahı evlerine yapılan baskınla tutuklandı. Haberde, görgü tanıklarına dayanılarak, yüzü maskeli ve siyah giyimli kraliyet mahkemesi muhafızlarının tutuklamayı gerçekleştirdikleri aktarıldı.

Tutuklama sebebinin ‘vatana ihanet’ olduğu savunulan haberde, Kral Selman’ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bu tutuklamalar ile gücünü daha da pekiştirdiğinin altı çizildi. Haberde söz konusu tutuklamaların Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emriyle gerçekleştirildiği kaydedildi.Haberde, tutuklamalarda 84 yaşındaki Kral Selman’ın iyice yaşlanmasının da etkili olabileceği ifade edilirken Muhammed bin Nayef’in 2017 yılına kadar tahtın ilk sıradaki varisi olduğuna da işaret edildi.

Prens Ahmed ise Prens Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesinden bu yana genel olarak siyasetten kaçınsa da 2018 yılında Londra’daki evinin önünde kraliyet karşıtı açıklamalarından dolayı ülkesine çağrılmış ve sonrasında Prens Ahmed sessizliğini korumuştu.

"20 prens daha tutuklandı"

Suudi Arabistan'da en az 20 prensin daha Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emriyle tutuklandığı öne sürüldü.

Middle East Eye haber portalı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz'in (Prens Ahmed) tutuklanmasının ardından kraliyet ailesinden en az 20 kişinin daha veliaht prens Muhammed bin Salman'a "darbe girişiminde" bulunduğu iddiaları üzerine tutuklandığını iddia etti.

Tutuklanalar arasında Prens Ahmed'in oğlu Prens Nayef bin Ahmed bin Abdulaziz, eski veliaht prens Muhammed bin Nayef ve onun üvey kardeşi Nawaf'ın da olduğu belirtildi.

Haberde, Veliaht Prens Muhammed'in tutuklattırdığı diğer prensleri kendisine darbe girişiminde bulunmak için aralarında Amerikalıların da olduğu yabancı güçlerle görüşmekle suçladığı ileri sürüldü. Tutuklama emrinin altında Kral Selman'ın da imzasının olduğu öne sürüldü.

Eski Veliaht Prens Nayef'in ise çevresine kraliyet ödeneklerinin kesilmesinden yakındığı belirtilen haberde, tutuklamaların ardından Veliaht Prens Muhammed'in kraliyet ailesindeki diğer prenslerden Twitter'dan kendisine sadakatleri konusunda paylaşımda bulunmalarını istediği ve üç prensin sosyal medyada bu emri yerine getirdiği iddia edildi.

Olay iddia: Kral öldü

Öte yandan yaşanan gözaltı ve operasyon dalgası yeni bir iddiayı da gündeme getirdi. Sosyal medya üzerinden yayılan dedikodularda, 84 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman’ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etti. Prens Selman’ın kontrolü sağlamak için bu operasyonu sağladığı iddia edilirken Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bazı kaynaklar bu iddiaları yalanladı.

AFP’ye konuşan bir kaynak, “Kral sağlıklı ve iyi. Gözaltılar kraliyet ailesi içinde disiplini sağlamak için. Kontrol zaten veliaht prenste. İki prensin olumsuz davranışlarının birleşmesiyle bu operasyon düzenlendi” dedi.



