Dünya Kraliçe 2. Elizabeth aşıda ikinci grupta yer alıyor

Kraliçe 2. Elizabeth aşıda ikinci grupta yer alıyor

Dünya

Kraliçe 2. Elizabeth aşıda ikinci grupta yer alıyor

İngiltere'de corona virüs aşısının hazır olması durumda izlenecek yol haritası belirlendi. İngiltere'de aşı önceliği yaşlılara verilirken, Kraliçe 2. Elizabeth yaş gurubu nedeniyle ikinci sırada yer aldı.

12 Kasım 2020, Perşembe 13:04 Son Güncelleme:
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Dünyayı kasıp kavuran corona virüs kâbusu sürerken, aşı kadar önemli bir diğer konu da aşının dağıtımı ve öncelik sırası. İngiltere, aşı önceliği konusunda listeleme yaptığını açıkladı. İngiltere'deki aşı planlamasına göre, siyasi hiyerarşi dağıtımda öncelikli olmayacak.

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İngiltere Başhekim Yardımcısı Profesör Jonathan Van Tam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelik listemizin en başında bakım evi sakinleri ve bakım evlerinde çalışan insanlar var. Aşı, gücü yetene değil, ihtiyaç duyanlara öncelik verilmesi planlandı" dedi. 

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth başta olmak üzere İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin tümü, corona virüs aşısında ayrıcalıklı değil. Aşıda ilk önceliğin, bakımevleri sakinleri ile burada çalışanlara verilmesi planlanıyor. 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth de, ikinci önceliklilerin yer aldığı 80 yaş ve üstü grupta bulunuyor.

Dünyada 8'inci sırada

Kısıtlama önlemlerinin yeniden devreye sokulduğu ülkede son 24 saatte 532 kişinin hayatını kaybetmesiyle, son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı. İngiltere, 1 milyon 233 bini aşkan vaka ile dünyada 8'inci sırada yer alıyor.

DHA


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