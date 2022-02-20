Kraliçe Elizabeth koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Prens Charles ve Camilia da koronavirüse yakalanmış, Kraliçe ile temaslı oldukları için Kraliçe gözlem altında tutulmuştu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 95 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kraliçe'nin semptomlarının hafif soğuk algınlığı şeklinde olduğu ancak Windsor'daki ufak görevlerine devam etmesinin beklendiği açıklandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin bugün Covid testinin pozitif çıktığını doğruladı. Majesteleri hafif soğuk algınlığı semptomları yaşıyor ancak önümüzdeki hafta Windsor'da küçük görevlere devam etmeyi bekliyor. Tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun yönergeleri takip edecek."

Prens Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından henüz 48 saat öncesinde Kraliçe Elizabeth ile görüşmüş olması nedeniyle Kraliçe'yi gözlem altında tutulmuştu.

İKİNCİ KEZ KORONAYA YAKALANDI

73 yaşındaki Prens Charles, geçtiğimiz günlerde ikinci kez koronavirüse yakalanmıştı.Clarence House'tan yapılan açıklamada Prens Charles'ın kendini evinde karantinaya aldığı ve önceden planladığı etkinlikleri iptal ettiği belirtildi. Yetkililerden yapılan açıklamada 'Bu sabah Galler Prensi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı ve şimdi karantinada. Majesteleri Winchester'daki bugünkü etkinliklere katılamadığı için derin bir hayal kırıklığına uğradı ve ziyaretini mümkün olan en kısa sürede yeniden planlamaya çalışacak." denildi. 73 yaşındaki Prens Charles, ilk kez Mart 2020'de koronavirüse yakalanmış ve atlatmıştı.

Prens Charles'ın koronavirüse yakalanmasından günler sonra da eşi Camilia virüse yakalandı.





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