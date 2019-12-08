Kraliçeler birbirlerini neden sildi?

Kaçamak cevaplar

Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat, 2014’te katıldıkları Türkiye Güzellik Yarışması’nın kampında tanışıp yakın arkadaş oldular. Sonrasında oyunculuğu seçtikleri için aynı çevrelerde dolaşmaya başladılar. Dilan Çiçek Deniz bir dizi setinde tanıştığı Furkan Andıç ile bir yıl aşk yaşadı. Kasım 2018’de de ayrıldı.

Furkan Andıç geçen haziranda ‘Her Yerde Sen’ dizisinde Aybüke Pusat ile oynamaya başladı. Senaryodaki aşk gerçek oldu. Ancak çift, Dilan Çiçek Deniz’in tepkisinden çekindikleri için bu konudaki sorulara “Sevgili değiliz, rol arkadaşıyız” diyerek kaçamak yanıtlar verdi. Ancak geçen hafta havalimanında tatile giderken görüntülenince olanlar oldu!

Takipten çıktı

İlk hamle Dilan Çiçek Deniz’den geldi! Arkadaşı Aybüke Pusat’ı takipten çıktı. Aybüke Pusat da, Dilan Çiçek Deniz’i takibi bıraktı.

Sosyal medya Aybüke Pusat’a “Arkadaşının eski aşkını aldın. İçin rahat mı?” diye yüklendi. Dilan Çiçek Deniz’e “Hem dostunu hem de eski sevgilini silmek ne zor” şeklinde yorumlar geldi. Furkan Andıç’a da ‘ara bozucu’ mesajları yağdı.