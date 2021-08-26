Yemek Krem şantili poğaça nasıl yapılır? Krem şantili poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Krem şantili poğaça nasıl yapılır? Krem şantili poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Krem şantili poğaça nasıl yapılır? Krem şantili poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Tatlı poğaça sevenler için oldukça iyi bir alternatif olan krem şantili poğaça tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Poğaça sevenler "krem şantili poğaça nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız krem şantili poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

26 Ağustos 2021, Perşembe 10:47 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız ve günün her saati lezzetle yiyeceğiniz krem şantili poğaça tarifi, favori lezzetlerinizden birisi olacak. Peki, krem şantili poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Krem şantili poğaça tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

KREM ŞANTİLİ POĞAÇA TARİFİ

Krem şantili poğaça malzemeler

  • 1 paket krem şanti
  • 250 gram tereyağı
  • 1 yemek kaşığı ınstant maya
  • 2 yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket hamur kabartma tozu
  • 5-6 su bardağı un
  • Tuz

Krem şantili poğaça yapılışı

4 su bardağı un, krem şanti, tuz, hamur kabartma tozu ve ınstant mayayı bir kapta harmanlayın. Süt ve yumurtaları ekleyerek iyice yoğurun. Ele yapışmayan bir kıvam için gerektiği kadar un ilavesi yapın. Üzerini örterek 1 saat mayalandırın. Hamurun yarısını servis tabağı büyüklüğünde açın ve 6 eşit üçgen parçaya bölün. Geniş kenardan başlayarak rulo şeklinde sarın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizip üzerine yumurta sarısı sürün ve 180 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.

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