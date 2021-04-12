Krem Sürmek Orucu Bozar mı?

Krem sürme işlemi cilt yüzeyinden yapılan bir işlemdir. Bu nedenle de orucun bozulmasına sebebiyet vermez. Diyanet İşleri de merhem sürmenin, makyaj yapmanın orucu bozmadığına dair fetvalar vermektedir.

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Müslümanlar hangi durumların orucu bozduğunu ya da zayıflattığını merak etmeye başlamıştır. Bilindiği gibi Ramazan ayı bollukların ve bereketin arttığı bir aydır. Oruç tutmasına herhangi bir engel bulunmayan kişilerin de oruç tutmaması iyi karşılanmaz. Bu sebeple sağlık açısından sıkıntı yaşamayan bireylerin oruç tutması gerekmektedir.

Oruç tutarken hangi durumlarda orucun bozulabileceğini bilmek de oldukça önemlidir. Yanlışlıkla oruç bozan bir duruma düşmek orucu bozmazken bile bile orucun bozulması ise oldukça günahtır. Cilt yüzeyine merhem, krem ya da yağ sürülmesi halinde bu maddeler deride bulunan gözeneklerden vücut içine alınarak kana karışır. Fakat bu emilim oldukça yavaş bir şekilde gerçekleşmektedir. Bunun yanında cilde krem ya da benzeri bir ürünün sürülmesi kişilerin bir şey yemesi ya da içmesi anlamına gelmemektedir. Yani cilde bir ürün sürülmesi kişilerin beslenmesi ile alakalı değildir. Bu sebeple cilde sürülen krem ya da merhem gibi ürünler orucun bozulmasına neden olmamaktadır.

Orucun hangi durumlarda bozulup bozulmadığının bilinmesi oldukça önemlidir. Bir kimse oruçlu iken bir şey yer ya da içerse ya da cinsel münasebette bulunursa bu gibi durumlarda oruç bozulur. Günahı da oldukça fazladır.

Bunun dışında oruç tutmasına engel olacak sağlık problemleri olan kişilerin ve orucun sağlığını olumsuz olarak etkileyeceği kişilerin oruç tutmaması gerekmektedir. Bazı durumlarda ciltte meydana gelen kuruluk, hassasiyet, kas ağrısı gibi hallerde oruçluyken cilde merhem ya da krem sürülebilmektedir. Bu gibi durumlarda insanlar orucun bozulup bozulmadığını merak eder. Bu işlem sırasında kişiler yeme ya da içme amaçlı bu işlemi gerçekleştirmedikleri için oruçlarında bozulma meydana gelmez.

Oruçluyken Krem Sürmek Orucu Zayıflatır veya Etkiler mi?

Bir kimsenin oruçlu olduğu durumlarda herhangi bir amaçla vücuduna krem ya da merhem sürmesi halinde bu işlem orucun bozulmasına sebep olmamaktadır. Makyajında orucu bozmadığı bilinir. Bu işlemlerde kişiler vücutlarına yeme ya da içme amaçlı besin maddeleri almazlar. Bu sebeple krem ya da benzeri ürünler sürmelerinde herhangi bir problem bulunmaz.

Kas ağrılarında sürülen merhemlerin ya da ağrı bantlarının da orucu bozup bozmadığı merak edilmektedir. Bu gibi durumlar da orucun bozulmasına sebep olmaz. Orucu zayıflatmaz. Kişiler oruçluyken de merhem ya da krem sürebilir. Ağrı olan bölgelere bant yapıştırabilir ya da makyaj yapabilirler.

İslam'a ve Diyanete Göre Oruçlu İken Krem Sürmek

Oruçluyken krem ya da merhem sürmek ile alakalı olarak Diyanetin görüşleri de merak edilmektedir. Diyanete göre kişiler ciltlerine herhangi bir krem ya da merhem sürdüğünde bu madde cilt tarafından emilerek kana karışmaktadır. Ancak bu işlem oldukça yavaş bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu sebeple de orucun bozulmasına sebebiyet vermez.

Bunun yanında kişiler krem ya da merhem sürme işlemini yeme içme eylemini gerçekleştirmek amacı ile yapmazlar. Bu nedenle de İslam'a ve Diyanete göre kişilerin oruçlu olmaları halinde krem veya merhem sürmeleri orucun bozulmasına sebep vermemektedir. Oruçlu iken makyaj yapmak da kişilerin oruçlarının bozulmasına neden olmaz.