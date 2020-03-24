Kremalı ceviz çorbası tarifi: Kremalı ceviz çorbası nasıl yapılır?

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Kremalı ceviz çorbası tarifi

Kremalı ceviz çorbası malzemeleri

4-5 su bardağı tavuk suyu

1 diş sarımsak

1 dal taze soğan

1 su bardağı doğranmış ceviz

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat

Kreması için

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı krema

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

Kremalı ceviz çorbası üzeri için

1-2 dal taze kişniş

İri çekilmiş ceviz içi

Kremalı ceviz çorbası yapılışı

Tavuk suyunu tencereye alın. İnce kıydığınız sarımsak, taze soğan ve cevizi ilave edip kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısıp 10 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Çorbanın kapağını kapatıp 10 dakika dinlendirin. Dinlenen çorbayı püre kıvamına gelinceye kadar blenderdan geçirin. Kreması için tereyağını bir tencerede eritin. Unu ekleyip kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Kremayı ilave edip sürekli karıştırarak kaynatın. Muskat cevizini de ekleyip ocaktan alın. Kremalı karışımı cevizli karışıma ekleyin ve tekrar ocağa alın. Bir taşım daha kaynatıp ocağı kapatın. İnce kıydığınız taze kişniş ve iri çekilmiş ceviz içi ile süsleyerek servis yapın.