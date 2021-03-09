Yemek Kremalı kurabiye tarifi ve yapılışı: Kremalı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Kremalı kurabiye tarifi ve yapılışı: Kremalı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Kremalı kurabiye tarifi ve yapılışı: Kremalı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Daha önce kremalı kurabiye denemediyseniz, muhakkak denemeniz gereken tariflerden birisi de kremalı kurabiye tarifi. Puf kurabiye sevenler kremalı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız kremalı kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

09 Mart 2021, Salı 18:08 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz kremalı kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için kremalı kurabiye tarifi arıyor ya da kremalı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kremalı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

KREMALI KURABİYE TARİFİ

Kremalı kurabiye malzemeleri

Hamur için

  • 150 gr margarin
  • 3.5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 çorba kaşığı yoğurt

Krema için

  • 1.5 su bardağı süt
  • 3 çorba kaşığı un
  • 5 çorba kaşığı toz şeker
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 paket vanilya

Kremalı kurabiye yapılışı

Kremayı hazırlamak için; süt, un, vanilya, şeker ve yumurta sarısını bir tavada karıştırıp kısık ateşte katı bir muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Soğuması için buzdolabında bekletin.

Hamur için; bir tavada margarini eritip soğutun. Hamur yoğurma kabına unu ve kabartma tozunu eleyin. Yoğurt ve eritilip soğutulmuş margarini ilave edip pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru bir saat dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça alıp ortasını açın. İçine hazırladığınız kremadan birer tatlı kaşığı sürüp yuvarlak şekilde kapatın. Hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Poğaçaları yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 150 dereceye ayarlı fırında üstü beyaz kalacak şekilde pişirin. Hazırladığınız kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpip soğumaya bırakın. 

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