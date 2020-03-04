Yarın gerçekleşecek kritik zirve öncesinde her iki taraftan da açıklamalar yapıldı. İlk açıklama Kremlin'den geldi. Rusya, yaptığı açıklamada görüşmede uzlaşı sağlanmasını umut ettiklerini dile getirdi. Rusya'nın Türkiye'den bir diğer talebi ise ortak tedbirler almak. Rusya, bölgede Türkiye'yle olan iş birliğine hala sıcak bakıyor.

﻿﻿﻿﻿Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceği İdlib zirvesinden ortak uzlaşı konusunda mutabık kalınacağının umulduğu ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "İdlib krizini tartışmayı planlıyoruz. Kriz, krizin nedeni, krizin zararlı etkileri hakkında ortak bir anlayışa ulaşmayı ve bir dizi gerekli ortak önlemi hayata geçirmeyi umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan: Beklentimiz ateşkes

Türkiye kanadında ise Erdoğan açıklamalarda bulundu. Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Görüşmeden beklentimiz ateşkesin süratle sağlanması" dedi.



