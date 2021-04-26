Türkiye Kripto para dolandırıcılığında 62 kişi adliyeye sevk edildi

Kripto para dolandırıcılığında 62 kişi adliyeye sevk edildi

Türkiye

Kripto para dolandırıcılığında 62 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da kripto para dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 62'si adliyeye sevk edildi.

26 Nisan 2021, Pazartesi 10:19 Son Güncelleme:
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasının ardından soruşturma başlatıldı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Faruk Fatih Özer'in kız ve erkek kardeşinin de aralarında olduğu 70 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 62'si bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polis otobüsleriyle çıkarılarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Ali TİNBEK - Murat SOLAK -DHA

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