Kripto para kraliçesi ortadan kayboldu! OneCoin’i kurmuştu, her yerde aranıyor!
'Kripto kraliçesi' olarak anılan ve OneCoin’in kurucusu Dr. Ruja Ignatova’nın tarihin en büyük dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirdiği biliniyor. 175 ülkeden milyonlarca mağdurun davası sürerken kripto para vurgunuyla elde ettiği milyonlarca sterlinlik parayla yaptıkları ortaya çıktı. Ruja Ignatova'nın iki ülke arasında gezip durduğu söyleniyor.
07 Kasım 2021, Pazar 09:29 Son Güncelleme:
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Sanal para birimi görünümü altında bir saadet zinciri olan ve “tarihin en büyük dolandırıcılıklarından birini” gerçekleştiren OneCoin’in kurucusu Dr. Ruja Ignatova’nın 2017’de ortadan kaybolmadan önce İngiltere’nin başkenti Londra’da gizlice ev aldığı ve değerli eşyalarını bu mülkte sakladığı ortaya çıktı.
17 Eylül’de Ignatova’nın Alman avukatı Martin Breidenbach’ın, lüks mülkün satın alınması için bir Londra hukuk firmasına 20 milyon euro aktardığı tespit edilmesinin ardından kara para aklamakla suçlanarak Münster’de yargılanması sırasında mülkün ortaya çıktığı açıklandı.
13.5 STERLİNLİK EV
Kendisini “kripto kraliçesi” olarak adlandıran Ignatova’nın 13.5 milyon sterlinlik evinde 500 bin sterlin değerinde sanat eseri ve marka eşyaların bulunduğu belirtilirken, Mülkün Guernsey adasında varlıklı müşterilere “vergi cenneti hizmetleri” sunan “Aquitaine Group” şirketi aracılığıyla alınması nedeniyle Ignatova’nın adının gizlendiği ifade edildi. Ancak, kripto kraliçesinin servet değerindeki eşyalarının nereye götürüldüğü ise gizemini koruyor. 175 ülkeden milyonlarca mağdurun davası sürerken, ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) koordineli olarak Ignatova’yı tüm dünyada arıyor.
NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR
Oxford mezunu ve üstün zekalı Bulgaristan vatandaşı Dr. Ruja Ignatova, erkek kardeşi Konstantin Ignatov ve Sebastian Greenwood ile 2014’te OneCoin’i kurdu. 3 milyon kişi sisteme üye oldu. Ama kripto borsalarında OneCoin ismi hiç görülmedi. Yatırımcılar endişelenince ekim 2017’de Lizbon’da etkinlik düzenleyeceği açıklandı. Etkinlik günü Ignatova, ortadan kayboldu ve bir daha görülmedi.
RUSYA VE DUBAİ ARASINDA GEZİYOR
Dolandırıcılık ağının tepesindeki Konstantin Ignatov ABD’den Türkiye’ye gelecek bir uçağa binmek istediği sırada yakalanırken, O tarihten bu yana ne yaptığı bilinmeyen kripto kraliçesinin Rusya ve Ukrayna pasaportlarıyla Rusya ve Dubai arasında gezip durduğu veya Bulgaristan’da estetik ameliyatlarla görünüşünü değiştirerek fark edilmeden yaşadığı söyleniyor.
Milliyet