Sanal para birimi görünümü altında bir saadet zinciri olan ve “tarihin en büyük dolandırıcılıklarından birini” gerçekleştiren OneCoin’in kurucusu Dr. Ruja Ignatova’nın 2017’de ortadan kaybolmadan önce İngiltere’nin başkenti Londra’da gizlice ev aldığı ve değerli eşyalarını bu mülkte sakladığı ortaya çıktı.

17 Eylül’de Ignatova’nın Alman avukatı Martin Breidenbach’ın, lüks mülkün satın alınması için bir Londra hukuk firmasına 20 milyon euro aktardığı tespit edilmesinin ardından kara para aklamakla suçlanarak Münster’de yargılanması sırasında mülkün ortaya çıktığı açıklandı.

13.5 STERLİNLİK EV

Kendisini “kripto kraliçesi” olarak adlandıran Ignatova’nın 13.5 milyon sterlinlik evinde 500 bin sterlin değerinde sanat eseri ve marka eşyaların bulunduğu belirtilirken, Mülkün Guernsey adasında varlıklı müşterilere “vergi cenneti hizmetleri” sunan “Aquitaine Group” şirketi aracılığıyla alınması nedeniyle Ignatova’nın adının gizlendiği ifade edildi. Ancak, kripto kraliçesinin servet değerindeki eşyalarının nereye götürüldüğü ise gizemini koruyor. 175 ülkeden milyonlarca mağdurun davası sürerken, ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) koordineli olarak Ignatova’yı tüm dünyada arıyor.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Oxford mezunu ve üstün zekalı Bulgaristan vatandaşı Dr. Ruja Ignatova, erkek kardeşi Konstantin Ignatov ve Sebastian Greenwood ile 2014’te OneCoin’i kurdu. 3 milyon kişi sisteme üye oldu. Ama kripto borsalarında OneCoin ismi hiç görülmedi. Yatırımcılar endişelenince ekim 2017’de Lizbon’da etkinlik düzenleyeceği açıklandı. Etkinlik günü Ignatova, ortadan kayboldu ve bir daha görülmedi.

RUSYA VE DUBAİ ARASINDA GEZİYOR

Dolandırıcılık ağının tepesindeki Konstantin Ignatov ABD’den Türkiye’ye gelecek bir uçağa binmek istediği sırada yakalanırken, O tarihten bu yana ne yaptığı bilinmeyen kripto kraliçesinin Rusya ve Ukrayna pasaportlarıyla Rusya ve Dubai arasında gezip durduğu veya Bulgaristan’da estetik ameliyatlarla görünüşünü değiştirerek fark edilmeden yaşadığı söyleniyor.

Milliyet



