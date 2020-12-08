Kristen Stewart farkında olmadan corona virüsü atlattı
Şubat ayında, henüz pandemi ilan edilmeden önce, oyuncu Kristen Stewart'ın corona virüse yakalandığı, ancak bunun corona virüs olduğunu bilmeden hastalığı atlattığı öğrenildi.
08 Aralık 2020, Salı 10:26 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart da corona virüse yakalandı. Ancak bunun Covid-19 olduğunu bilmeden atlattı. NTV'nin haberine göre; bilgiyi, Stewart'ın rol arkadaşı Aubrey Plaza verdi.
'Hiç kimse ciddiyetini anlamamıştı'
Plaza, Covid-19 salgını bilinmeden önceki zamanda filmin setinde pek çok kişinin hasta olduğunu, Stewart'ın da onlar arasında yer aldığını söyledi. Plaza, "Şubat ayında corona virüs konuşulmaya başlanmıştı ama insanlar buna gülüyordu. Hiç kimse ciddiyetini anlamamıştı. Sette bir grup insan hastaydı. Neyse ki ben hasta olmadım. Koronadan önce Covid-19 setteydi ve Kristen sette hastaydı, ama bilmiyorduk" diye konuştu.
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