Türkiye Kritik görüşme sonrası MSB'den F-35 açıklaması!

Kritik görüşme sonrası MSB'den F-35 açıklaması!

Türkiye

Kritik görüşme sonrası MSB'den F-35 açıklaması!

Türkiye ile ABD Savunma Bakanlıkları arasında gerçekleştirilen F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için düzenlenen toplantıda müzakerelere devam edilmesi kararı alındığı açıklandı.

28 Ekim 2021, Perşembe 09:28 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması ile başlayan ve halen devam eden F-35 krizi için Türkiye ve ABD tekrar masada!

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ve Türkiye Savunma Bakanlıklarının bir araya geldikleri kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır." denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1453600711397285889?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet


BAKAN AKAR ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Bakan Akar dün ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Bakanlıktan açıklama yapıldı. MSB açıklamasında, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 27 Ekim 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alınmıştır." denildi.

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