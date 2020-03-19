Kritik hastalıklar sigortası hayati risk oluşturan ve kişinin çalışmasını engelleyen ağır hastalıklar sonucunda devreye girer. Bir sağlık sigortası ürünü değildir.

Kritik hastalıklar sigortası ya da tehlikeli hastalıklar sigortası olarak adlandırılan bu sigorta türü, ölümcül hastalıkları kapsar. Kanser, kronik böbrek yetmezliği, MS hastalığı, bazı organ nakilleri, görme ve işitme kaybı, inme ölümcül ve ağır hastalıklara yakalanılması durumunda devreye giren sigorta, kişiye maddi destek verir.

Kişinin tercihi doğrultusunda gerek özel hastanenin tedavi masraflarını, gerek kişisel giderleri karşılar.

Kritik hastalıklar sigortası avantajları

Yaşanılan dönem itibarıyla birçok insan henüz kesin tedavisi bulunamayan ölümcül hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Tedavi süreci oldukça uzun ve masraflı olan bazı hastalıklar konusunda avantaj oluşturan kritik hastalıklar sigortası, toplu nakit para ihtiyacını ve tedaviyi karşılıyor. Aylık taksitler olarak da ödenebiliyor.

Sağlık sigortasıyla karıştırılmamalı

Kritik hastalıklar sigortasının en çok karıştırıldığı konu ise sağlık sigortası sanılması.

Kritik hastalıklar sigortası, sağlık sigortası değildir. İki kavram arasındaki farklar şunlar:

• Sağlık sigortalarında hastalık teşhis edildiği zaman, tedavi kapsamındaki giderler kurumlara ödenir. Yani sigorta ödemesi, direkt tedaviye ayrılır. Tehlikeli hastalıklar sigortasında ise poliçe kapsamında belirtilen hastalık hallerinde, belirlenen oranlara göre sigortalıya maddi tazminat ödemesi yapılır. Ödenen toplu tazminat ödemesini nasıl kullanacağı, kişiye bağlıdır.

• Kritik hastalıklar sigortasında belirli hastalıklar için tazminat ödemesi yapılır. Rutin doktor kontrolleri gibi sağlık sigortasına özgü teminat şartları yoktur. Kritik hastalıklar poliçede yazılı belirli hastalıkların teşhisinin konması sonrası tazminat ödemesinden oluşur.

• Belirli ve sınırlı hastalıklar için tazminat ödemesi yaptığından ötürü, sigorta prim ücretleri oldukça düşüktür. Taksit imkanı ile birlikte aylık çok cüzi rakamlarla kritik hastalıklar sigortasına sahip olabilirsiniz.

• Eğer sigorta poliçesini kesintisiz olarak uygulayan bir sigorta şirketi ile anlaştıysanız, kritik hastalıklar sigortanız yenilendiğinde bekleme süresi uygulanmaz.



