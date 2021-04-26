Kıbrıs Türk ve Rum tarafları, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+BM formatındaki gayriresmi Kıbrıs toplantısında bir araya gelecek.

Kritik görüşmeler öncesinde İngiliz basını da önemli iddialarda bulundu. İngiliz Sunday Express’in hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde “Birleşik Krallık kabinesi Kuzey Kıbrıs’ı bağımsız bir ülke olarak resmen tanımayı düşünüyor" ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin haberinde, KKTC’nin tanınması halinde iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlayabileceği ve bu durumun 300 bin Kıbrıslı Türk ve binlerce İngiliz vatandaşına birçok alanda kolaylıklar sağlayabileceği vurgulandı. Brexit müzakerelerinin bir noktasında, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan İngiliz vatandaşları, güneye geçmeleri halinde tutuklanma ve para cezası ile tehdit edildiği ve bu durumun da karar alırken bir etken olabileceği belirtildi.

CNNTÜRK



