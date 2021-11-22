Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede illerin son durumu, aşılamada gelinen sürece ilişkin bilgi verecek. Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise 1 haftalık ara tatilin ardından bugün başlayan yüz yüze eğitim olacak. Yapılan hazırlıklar ve önümüzdeki süreçte okullarda alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bilgilendirme yapacak.





MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise ekonomi olacak. Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirimi ile döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, kurun piyasalara olan etkisinin minimum seviyeye düşürülebilmesi için atılacak adımlar kabine toplantısında ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET

Gelecek ayın başında işçi ve işveren kesiminin 2022 yılı için zam pazarlığı yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde toplanacak son kabinede asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde arttırılması, işveren üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltılması gibi alternatifli formüller üzerinde duruluyor.

"FAİZİ SAVUNANLARLA BERABER OLAMAM"

Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz. Biz faiz belasını milletimizin sırtından kaldıracağız. Faize milletimize ezdirmeyeceğiz. Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Faizi savunanlarla beraber olmam." demişti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ise asgari ücretle ilgili yapılacak artışın enflasyon oranı üzerinde olacağı mesajını vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"HÜKÜMET EN GÜZEL CEVABI VERECEK"

"Bu süreçte en çok zarar gören dar gelirli yurttaşlarımız, örneğin asgari ücretle geçinmek zorunda kalan kardeşlerimiz, örneğin emekliler başta olmak üzere dar gelirli kesimlerin alım gücünü enflasyonun üstüne çıkaracak, 'Tamam bu hakkaniyetli bir ölçü oldu, hakkaniyetli bir değerlendirme oldu' denecek sonuçları ortaya koymaktır. Ümit ediyorum ki başta asgari ücretliler olmak üzere dar gelirli vatandaşlarımızın beklentilerine bakanlıklarımız çalışmalarını tamamlayarak, hükümet en güzel şekilde cevap verecektir."

Terörle mücadele bir diğer gündem başlığı olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak.



