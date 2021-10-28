Dünya Kritik tarih 1 Kasım! Tedbirler sıkılaştırılacak

Kritik tarih 1 Kasım! Tedbirler sıkılaştırılacak

Dünya

Kritik tarih 1 Kasım! Tedbirler sıkılaştırılacak

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rakamları nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren tedbirler artırılacak.

28 Ekim 2021, Perşembe 18:07 Son Güncelleme:
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada, başkentte salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle önlemlerin sıkılaştırılacağını ifade etti.

Buna göre, 1 Kasım'dan itibaren kafe, restoran, spor salonu, alışveriş merkezi, toplu taşıma ve toplu etkinliklere giriş ancak Kovid-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle mümkün olacak.

Ülkede son 24 saatte 1451'i başkentte olmak üzere 26 bin 71 ile en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

AA

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