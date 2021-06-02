Türkiye Kritik uyarı: Marmara Denizi artık bu kirlilik yükünü taşıyamıyor

Kritik uyarı: Marmara Denizi artık bu kirlilik yükünü taşıyamıyor

Türkiye

Kritik uyarı: Marmara Denizi artık bu kirlilik yükünü taşıyamıyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü taşıyamadığını belirterek, "Marmara Denizi'nin 1 litre atığı bile kaldırmaya gücü kalmadı. Marmara Denizi'ne verilen atığı bugün kessek denizin kendisini yeniden toparlaması bir yılı bulur." dedi.

02 Haziran 2021, Çarşamba 22:49 Son Güncelleme:
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Sarı, Erdek Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl kasım ayından itibaren müsilaj (deniz salyası) konusundan bahsettiğini söyledi.

Marmara Denizi'nin yüzeyiyle dibi arasındaki akıntının çok az olduğunu anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Marmara Denizi artık bu kirlilik yükünü taşıyamıyor. Gemlik ve Bandırma körfezleri birinci derece, Erdek Körfezi ise ikinci derece kirli. Müsilaj, solungaçlarını tıkadığı balıkları öldürüyor, toplu balık ölümleri yaşanıyor. Marmara Denizi için mutlaka yeni bir atık politikasının uygulamaya sokulması gerekir. Marmara Denizi'nin kirletilmesi konusunda artık suçlu aramanın anlamı yok. Marmara Denizi'nin 1 litre atığı bile kaldırmaya gücü kalmadı. Marmara Denizi'ne verilen atığı bugün kessek denizin kendisini yeniden toparlaması bir yılı bulur."

Sarı, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, sunumu için Sarı'ya teşekkür etti.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çevre gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının ardından Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, günün anısına Prof. Dr. Mustafa Sarı'ya plaket verdi.

AA

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