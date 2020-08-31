Türkiye KTÜ Farabi Hastanesi 70 personel alacak! İşte başvuru şartları

KTÜ Farabi Hastanesi 70 personel alacak! İşte başvuru şartları

Türkiye

KTÜ Farabi Hastanesi 70 personel alacak! İşte başvuru şartları

KTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Farabi Hastanesi Başhekimliğinde görevlendirilmek üzere 49 hemşire, 9 sağlık teknikeri, 9 röntgen teknisyeni, 2 laborant, 1 de diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 70 personel alınacak.

31 Ağustos 2020, Pazartesi 19:55 Son Güncelleme:
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne 70 sözleşmeli personel alınacak. KTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Farabi Hastanesi Başhekimliğinde görevlendirilmek üzere 49 hemşire, 9 sağlık teknikeri, 9 röntgen teknisyeni, 2 laborant, 1 de diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 70 personel alınacak.

Şartlar neler?

Belirtilen unvanlarda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, Ortaöğretim 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP94), Önlisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSS93), Lisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.

Açıklamada, 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuruların 14 Eylül 2020 tarihine kadar KTÜ Personel Dairesi Başkanlığı'nın "personelilan.ktu.edu.tr" internet adresinden online yapılabileceği kaydedildi.

AA


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