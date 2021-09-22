Etkinlik Rehberi Küçük ceviz (Oyun)

Küçük ceviz (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Küçük ceviz (Oyun)

Bu oyun sayesinde çocuğunuzun el- göz- beden koordinasyonu gelişirken hem kurallı bir oyun oynamayı öğrenecek hem de çok eğlenecek.

22 Eylül 2021, Çarşamba 12:40 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Plastik tabak, ceviz.

NASIL OYNANIR? 

Plastik tabağın üzerine cevizin sığabileceği büyüklükte bir delik açın ve deliğin yan tarafına bir çarpı işareti koyun. Cevizi çarpı işaretinin üzerine koyun ve 1 dakika süre tutun. Süreniz başlarken cevizi bir tur tabağın içerisinde döndürüp, daha sonra delikten düşürmeye çalışın. Süre bitene kadar en çok cevizi düşüren oyunun kazananı olacaktır.

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