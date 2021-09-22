Küçük ceviz (Oyun)

MALZEMELER

Plastik tabak, ceviz.

NASIL OYNANIR?

Plastik tabağın üzerine cevizin sığabileceği büyüklükte bir delik açın ve deliğin yan tarafına bir çarpı işareti koyun. Cevizi çarpı işaretinin üzerine koyun ve 1 dakika süre tutun. Süreniz başlarken cevizi bir tur tabağın içerisinde döndürüp, daha sonra delikten düşürmeye çalışın. Süre bitene kadar en çok cevizi düşüren oyunun kazananı olacaktır.