Türkiye Küçük çocuğa silah verip ateş ettiren kişi muhtar çıktı!

Küçük çocuğa silah verip ateş ettiren kişi muhtar çıktı!

Türkiye

Küçük çocuğa silah verip ateş ettiren kişi muhtar çıktı!

Samsun Ayvacık'ta küçük yaştaki çocuğun eline tabanca vererek havaya ateş ettirilen kişinin mahalle muhtarı olduğu ortaya çıktı.

24 Haziran 2021, Perşembe 14:47 Son Güncelleme:
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Ayvacık ilçesinde 8 Haziran günü akşam saatlerinde açık havada düzenlenen nişanda, çiftin ilk danslarını yaptığı sırada bir grup maganda, tabanca ve tüfeklerini çıkar çıkardı. Grup, aralarında çocukların da bulunduğu davetliler arasında, silahlarla dakikalarca havaya ateş açtı. Bir kişinin de çocukların eline tabanca verip, havaya ateş açtırması, davetlilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.



Görüntüleri inceleyen polis, soruşturma başlattı. Soruşturmada, görüntüde bir çocuğun eline tabanca verip ateş ettiren kişinin, Keskinoğlu Mahallesi Muhtarı A.Y. olduğunu tespit etti. Hakkında işlem başlatılan muhtarın, Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde de görev yaptığı belirtildi.

DHA

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