"Küçük Gelin" Kardeşlerim dizisine transfer oldu
ATV ekranlarının sevilen dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oluyor. İlk olarak Elveda Derken isimli dizide Naz karakteriyle ekrana gelen, Küçük Gelin dizisiyle de dikkat çeken Çağla Şimşek Kardeşlerim dizisinde rol alacak.
04 Nisan 2021, Pazar 19:24 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin yanı sıra genç yetenekler Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgın Coşkun gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Kadrosunu genişleten Kardeşlerim dizisine bir döneme damgasını vuran Küçük Gelin'de rol alan Çağla Şimşek dahil oldu. Çağla Şimşek, Yiğit Koçak'ın hayat verdiği Ömer'in partneri Ayşe olarak Kardeşlerim dizisi kadrosuna katıldı.