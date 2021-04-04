'Küçük Gelin' Kardeşlerim dizisine transfer oldu

Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin yanı sıra genç yetenekler Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgın Coşkun gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Kadrosunu genişleten Kardeşlerim dizisine bir döneme damgasını vuran Küçük Gelin'de rol alan Çağla Şimşek dahil oldu. Çağla Şimşek, Yiğit Koçak'ın hayat verdiği Ömer'in partneri Ayşe olarak Kardeşlerim dizisi kadrosuna katıldı.



