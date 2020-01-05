Küçük prensin pantolonu yok sattı

Tahtı 95 yaşından sonra oğlu Prens Charles’a (71) devretmeye hazırlandığı iddia edilen Kraliçe (93), son dönemde varislerini öne çıkarıyor. Kraliçe, yeni yıl portresini de tahtın üç veliahtı ile çektirdi. Fotoğrafın yıldızı ise, tahtın üç numaralı ve en küçük varisi Prens George (6) oldu. Kraliçe ile portre fotoğrafında ilk kez şort yerine pantolon giyen George, takoza çıkmak zorunda da kalmadı. Onun yerine dedesi Prens Charles ile aynı basamakta durdu.

Gömlek detayı

Ancak Prens’in pantolonundan çok gömleği dikkat çekti. Zira, George son beş yıldır katıldığı sekiz resmi saray etkinliğinde de aynı gömleği giymişti.

Rachel Riley marka 69 sterlinlik gömlek, minik prensin stilinin imzası oldu. Gömlekteki mavi şeritler, soylu kanı anlamına gelen ‘mavi kan’ı temsil ediyor. Prens’in üniforması haline gelen gömlek, beş yıldır ülkenin en çok satan çocuk ürünlerinden. Prens George’un ekonomik değeri 3.2 milyar dolar.

2015 yılında çekilen fotoğrafta Prens George takoz üzerine çıkmıştı.