Küçük yıldız Ebrar Demirbilek: Oscar almayı düşünüyorum

Oyuncu Ebrar Demirbilek, "hayal kurar mısın?" sorusuna verdiği yanıtta, "Uyurken bile hayal kurarım. Güzel bir gelecek planlarım. Tekrardan oyunculuk yapabileceğim bir gelecek istiyorum. Altın Kelebeği aldım ya sonunda Oscar almayı düşünüyorum." dedi.

2020 Altın Kelebek Ödülleri'nde "En iyi çocuk oyuncu" ödülünü aldın. Ödülün senin için anlamı ne oldu?

Benim için güzel bir histi. Oyunculuğumun bir karşılığını aldım diyebilirim.

Oynamak eğlenceli mi?

Zor oluyor ama bence çok güzel bir duygu.

Zorlukları neler?

Soğuk sıcak demeden çalışmanız gerekebiliyor.

Seninle konuşurken yaşının çok üzeri biriyle sohbet ediyormuşum gibi hissediyorum. Çevrende sana böyle söylüyor mu?

Genelde ben kendi yaşıtlarımla anlaşamıyorum. Bana biraz daha çocuksu geliyor. Kendimden büyük yaşlarla daha iyi anlıyorum.

Akranlarınla diyaloğun nasıl peki?

Ya onların biraz daha büyük davranması ya da benim biraz daha küçük davranmam gerekiyor.

Mutlu musun Ebrar?

Mutluyum. Çok mutluyum.

23 Nisan'da akla gelen ritüellerden biri de çocukların büyüklerin yerine geçmesi... Sen bugün kimin yerine geçmek istersin?

Fatih Aksoy'un yerine geçmek isterdim.

En çok çalışmaktan keyif aldığın oyuncu kimdi?

Hepsiyle oynamak çok güzel bir duygu. Ahmet Tansu Taşanlar. Hercai'de oynamıştık Tansu abi ile. Onu seviyorum.

Senin yaşların hayalin çok kurulabileceği yaşlar. Hayal kurar mısın?

Uyurken bile hayal kurarım. Güzel bir gelecek planlarım. Tekrardan oyunculuk yapabileceğim bir gelecek istiyorum. Altın Kelebeği aldım ya sonunda oscar almayı düşünüyorum.