Kulak Damlası Orucu Bozar mı?

Kulak damlasının orucu bozup bozmadığı konusu damlanın boğaza erişip erişmediği ile ilgilidir. Çünkü kulak ile boğaz arasında bir kanal yapısı yer almaktadır. Bu kanal yapısı tüm insan vücudunun gerekliliğini getiren ve her bireyde yer alan yaşam fonksiyonu vermektedir.

Kulak ile boğaz arasındaki kanalı kulak zarı tıkamaktadır. Kulak ile boğaz arasındaki bu kanal östaki borusu şeklinde adlandırılır. Bu boru geniz boşluğunu orta kulağa bağlar. Küçük bir yapıdadır.

Kıkırdaktan yapılarak uzun bir şekli vardır. Kulak zarına yakın olan tarafı kulak damlasının boğaza gitmemesiyle ilgilidir. Kulak zarına yakın olan bölüm kısa ve kemikli özelliktedir.

Bu yapı yutkunma sırasında sadece açılır sonrasında ise hemen kapanır. Kulak zarı da kulak ile boğaz arasındaki bu boruyu kapadığı için damlanın boğaza gitmesini engeller. Su ya da ilaç ya da kulak damlası boğaza ulaşamadığı için orucu bozmaz.

Sadece kulak damlası değil kulağın su ile yıkanması da orucu bozmamaktadır. Çünkü kulak zarı boğaza giden yolu her şekilde kapamaktadır. Bu yapı sadece yutkunma eyleminde açılıp kapanmaktadır.

Oruçluyken Kulak Damlası Orucu Zayıflatır veya Etkiler mi?

Oruçluyken kulak damlasının orucu zayıflatıp zayıflatmadığı ya da etkileyip etkilemediği konusu hem İslamiyet'te hem de Diyanet başkanlığında yer almaktadır.

Oruçluyken kulak damlasının orucu bozmadığı kurumlarda net bir şekilde ifade edilmiştir. Bozmadığı için zayıflatma ya da olumsuz etkileme gibi bir sebebi de hiç bir şekilde bulunmamaktadır.

Diyanet ve İslamiyet kulak zarında delik olması durumunu da açıklama yapmıştır. Çünkü kulak zarı kulak ile boğaz arasındaki kanalı kapadığı için orucun bozulmadığı ifade edilmiştir.

Kulak zarında delik olsa bile, kulak damlasının kulağın içinde emildiği bilgisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Hiç bir şekilde mideye ulaşamayacağı ifade edilmiştir. Bunun yanında çok az bir kısmının mideye ulaşma ihtimaline karşılık da ilaç niteliğinde olan kulak damlasının orucu kulak zarında delik olma ihtimaline karşılık bozmayacağı söylenmiştir.

Kulak damlasının orucu bozmama nedeni olarak da kurumlar gıda amaçlı kullanılmamasını göstermiştir.

Kulak damlası yemek ve içmek gibi bir ihtiyacı karşılar nitelikte olmadığı için orucu bozmamaktadır.

İlaç niteliği ve ilaç amaçlı kullanıldığından dolayı da olumsuz bir etkisi ya da zayıflatma etkisi oruca karşı bulunmamaktadır.

Bu açıklama Din İşleri Yüksek Kurulunun bu konu hakkında yaptığı açıklamadır. Kulak zarının delinmesi, kulak zarının yırtılması durumları insanın başına gelebilecek sağlık sorunları olduğu için ve kulak damlası kullanımının zorunlu görüldüğü taktirde İslamiyet de kulak damlasının orucu bozmadığını ifade etmiştir.

Kulağa yanlışlıkla su kaçması, damlanın boğaza gitmesini engelleyen kulak zarının genetik ve doğuştan olarak delik halde bulunması durumları da orucu bozmamaktadır.

Kulak damlası kullanımını zorunlu tutan insanda var olan hastalıkların tamamı orucu bozmamaktadır. Bu hastalıklara örnek olarak kulak iltihabı da verilmektedir. İltihabın önlenmesi için kulak damlası kullanılmaktadır. Bu damlanın kulak zarı boğaza giden kanalı tıkamasa bile orucu bozmadığı bildirilmiştir.

Bu bilgiler konuyla ilgili bilimsel olarak insan vücudu incelendikten sonra kurumların ve ilgili kişilerin İslamiyet aracılığı ile yaptığı bilgi ve açıklamalardır.

İslamiyet döneminde de kulak damlasının orucu bozmadığına dair çeşitli hikayeler yaşanmış ve anlatılarak günümüze kadar gelmiştir.

İslamiyet’te yaşanan bu sağlık olaylarından dolayı kulak zarında delik olsa bile kulak damlasının çok az bir kısmı mideye ulaşsa bile orucu bozacak kadar görülmediği için affedilmiştir.