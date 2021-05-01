Kulaktan kulağa nasıl oynanır?

Oyuncu sayısı: O3+ Kişilik

Oyuncu yaşı: 5+ Yaş

Oyunun kuralları

Oyuncular bir hizada (arka arkaya ya da yan yana) dizilmelidir.

Onun oyuncu `` bir kez fısıldamalıdır.

Oyunun kazananı ve kaybedeni yoktur.

Nasıl oynanır?

Sıranın başındaki oyuncu, yanındaki oyuncunun kulağına istediği c yanlış bir kez fısıldayarak söyler.

Kulağına fısıldanan oyuncu da, duyduğu ve hatırladığı kadarıyla diğer yanında diğer oyuncunun kulağına fısıldar.

Bu şekilde oğul oyuncuya kadar cümle aktarılır.

Son oyuncu açıklaması söylenen c yüksek sesle söyler.

İlk oyuncu da cümlenin aslını söyler.

Kaynak: Oyunkuralı