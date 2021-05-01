Kulaktan kulağa nasıl oynanır?
Oyununun asıl amacı, ilk oyuncu tarafından söylenilen c yanlış kulaktan kulağa ileterek son kişiye, doğru bir şekilde aktarabilmektir. Peki, kulaktan kulağa nasıl oynanır?
01 Mayıs 2021, Cumartesi 14:39 Son Güncelleme:
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Oyuncu sayısı: O3+ Kişilik
Oyuncu yaşı: 5+ Yaş
Oyunun kuralları
Oyuncular bir hizada (arka arkaya ya da yan yana) dizilmelidir.
Onun oyuncu `` bir kez fısıldamalıdır.
Oyunun kazananı ve kaybedeni yoktur.
Nasıl oynanır?
Sıranın başındaki oyuncu, yanındaki oyuncunun kulağına istediği c yanlış bir kez fısıldayarak söyler.
Kulağına fısıldanan oyuncu da, duyduğu ve hatırladığı kadarıyla diğer yanında diğer oyuncunun kulağına fısıldar.
Bu şekilde oğul oyuncuya kadar cümle aktarılır.
Son oyuncu açıklaması söylenen c yüksek sesle söyler.
İlk oyuncu da cümlenin aslını söyler.
Kaynak: Oyunkuralı