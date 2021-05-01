Etkinlik Rehberi Kulaktan kulağa nasıl oynanır?

Kulaktan kulağa nasıl oynanır?

Etkinlik Rehberi

Kulaktan kulağa nasıl oynanır?

Oyununun asıl amacı, ilk oyuncu tarafından söylenilen c yanlış kulaktan kulağa ileterek son kişiye, doğru bir şekilde aktarabilmektir. Peki, kulaktan kulağa nasıl oynanır?

01 Mayıs 2021, Cumartesi 14:39 Son Güncelleme:
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Oyuncu sayısı: O3+ Kişilik

Oyuncu yaşı: 5+ Yaş

Oyunun kuralları

Oyuncular bir hizada (arka arkaya ya da yan yana) dizilmelidir.

Onun oyuncu `` bir kez fısıldamalıdır. 

Oyunun kazananı ve kaybedeni yoktur. 

Nasıl oynanır?

Sıranın başındaki oyuncu, yanındaki oyuncunun kulağına istediği c yanlış bir kez fısıldayarak söyler.

Kulağına fısıldanan oyuncu da, duyduğu ve hatırladığı kadarıyla diğer yanında diğer oyuncunun kulağına fısıldar.

Bu şekilde oğul oyuncuya kadar cümle aktarılır. 

Son oyuncu açıklaması söylenen c yüksek sesle söyler.

 İlk oyuncu da cümlenin aslını söyler.

Kaynak: Oyunkuralı

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