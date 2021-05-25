Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı 2 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na 2 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 08.06.2021 olarak açıklandı.

25 Mayıs 2021, Salı 16:55 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na 2 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan "Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği” uyarınca yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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