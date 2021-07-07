Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacak

Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacağını duyurdu.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 16:43 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünde çalıştınlmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasnun (ğ) bendi gereğince, Ek1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla Otuz üç (33) işçi alınacaktır"açıklaması yapıldı.


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