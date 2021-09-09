Kültür ve Turizm Bakanlığı 40 kontrolör ve başkontrolör alımı için araştırmalar devam ediyor. Bakanlığın sitesinde paylaşılan bilgilere göre, başvurular online ortamda değil şahsen yapılacak. İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığı 40 kontrolör ve başkontrolör alımı ilanına yönelik ayrıntılar…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 40 KONTROLÖR VE BAŞKONTROLÖR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 40 kontrolör ve başkontrolör alımı başvuruları 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Eylül 2021 Cuma tarihi mesai bitiminde son bulacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 40 KONTROLÖR VE BAŞKONTROLÖR ALIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 40 kontrolör ve başkontrolör alımı başvuruları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü hizmet binasında Eğitim, Yetenek ve Kariyer Yönetimi Daire Başkanlığına (Çiğdem Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Yüzüncüyıl/Ankara) şahsen yapılacak. Sadece başvuru tarihleri arasında yapılan başvurular geçerli olacak ve ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

10 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitim saatinden sonraki başvurular dikkate alınmayacak

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 40 KONTROLÖR VE BAŞKONTROLÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 28/07/2021 tarihi itibariyle, genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az beş yıl görev yapmış olanlar ile aynı sürede görev yapmış olmak kaydıyla daha önce bu unvanları ihraz etmiş olanlar.

2) En fazla 40 kontrolör/başkontrolör alımı yapılacaktır. Yeterli başvurunun olmaması veya sözlü sınavda başarılı olan sayısının az olması durumunda, sadece başarılı olanların naklen alım işlemlerine başlanacaktır. Boş kalan kadrolara ise 31/12/2021 tarihine kadar tekrar başvuru ve sınav usulüyle kadro durumuna göre naklen alım yapılabilir.

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