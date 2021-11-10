5 Kasım’da Netflix’te yayınlanan ve büyük ilgi gören Kulüp dizisinde Raşel’i canlandıran Asude Kelebek, son zamanların yıldızı parlayan isimleri arasında gösteriliyor. Peki, Asude Kelebek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Kulüp dizisinin genç oyuncusu hakkında merak edilenler….

KULÜP DİZİSİ RAŞEL KİMDİR?

Kulüp dizisindeki Raşel henüz 16-17 yaşlarında yetimhanede büyüyen bir genç kız ve anne ve babasının kim olduğu konusunda bir bilgisi yok.

Dizinin baş karakteri Matilda, cinayet suçundan girdiği hapisten, 17 yıl sonra af ile çıkıyor. 1955 yılında İstanbul’da geçen hikayede, Matilda hapisten çıkar çıkmaz, kızını görmeden İsrail’e gitmek istiyor ancak yaşadığı olaylar planlarını alt üst ediyor.

Daha önce varlığından bile haberi olmayan annesini karşısında görmesiyle Raşel’in hayatı da bir anda değişiyor.

Dizide, anne kız arasındaki bağların yavaş yavaş yeniden kurulmasıyla birlikte, genç kızın aşkı keşfedişi de gözler önüne seriliyor.

RAŞEL’İ CANLANDIRAN ASUDE KELEBEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

18 Haziran 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Asude Kelebek, Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi aynı zamanda da İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu’nda eğitimine devam ediyor.