Türkiye Kuma Yaylası’nda kar yağışı etkisini gösterdi

Kuma Yaylası’nda kar yağışı etkisini gösterdi

Türkiye

Kuma Yaylası’nda kar yağışı etkisini gösterdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ilçe merkezinde sağanak yağmur devam ederken Kumalar Yaylası’nda ise kar yağışı başladı.

28 Mayıs 2020, Perşembe 22:58 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar genelinde devam eden sağanak yağış Şuhut ilçe merkezinde de devam ederken Kumalar Yaylası’nda ise kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini arttırırken Kumalar Yaylası’nda ise akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı etrafı beyaz bir çerçeve ile örterken vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kar yağışı dolayısıyla kartpostallık manzaralar meydana geldi.

İHA

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