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Türkiye Kumar oynarken yakalanan kadın "altın günümüz vardı" dedi

Kumar oynarken yakalanan kadın "altın günümüz vardı" dedi

Türkiye

Kumar oynarken yakalanan kadın 'altın günümüz vardı' dedi

Adana’da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kumar oynadığı tespit edilen 34 kişiye 101 bin 794 lira para cezası uygulanırken, yakalanan bir kadın "altın günü" yaptıklarını savundu.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 18:40 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kumar oynatıldığını belirlediği 6 adrese operasyon düzenledi. Ekipler, tıbbi maske ve tulum üretimi için izni bulunan tekstil atölyesi, çiftlik, iki kahvehane ve iki eve yaptığı baskınlarda 34 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

"'Altın günü' için toplandık"

Bir kadın şüpheli, polislere, kumar oynamadıklarını, "altın günü" için toplandıklarını iddia ederek kendisini savundu. Kahvehanelerden birinin ise arka tarafında da kapı bulunduğu, kumar oynamak için gelenlerin buradan içeriye alındığı belirlendi. Toplam 34 kişiye "kumar oynamaktan", "sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan" 101 bin 794 lira idari para cezası verildi.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı" ileri sürülen şüpheliler Vildan A. ve Hülya K. ile Emin K, Özcan S, Orhan Ö. ve Savaş B. hakkında ise adli işlem başlatıldı. Adreslerdeki aramalarda oyun kağıtları ve pulları ile 8 bin 450 liraya el konuldu.

AA

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