Kumdaki oyun bozuldu, Murat Aygen'in kızı Nil ağladı
Murat-Nihan Aslı Aygen çifti, kızları Nil’i de yanlarına alarak tatil için Bodrum’un yolunu tuttu.
07 Ağustos 2020, Cuma 10:27 Son Güncelleme:
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Oyuncu Murat Aygen ile eşi Nihan Aslı Elmas kızları Nil (5) ile Bodrum-Ortakent’teki Camel Beach’te görüntülendi. Baba-kızın kumdaki oyununu serin sular bozdu. Nil dalgayla ıslanınca “Çok soğuk” diye ağlamaya başladı. Sonra anne-babasının kucağında teselli buldu.
Aile önceki gün akşam üzeri Ortakent’teki Camel Beach’e gelerek denize girdi. Aygen, denizin iyice boşaldığı zamanlarda sahile gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.
Ali Keser
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