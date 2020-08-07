Oyuncu Murat Aygen ile eşi Nihan Aslı Elmas kızları Nil (5) ile Bodrum-Ortakent’teki Camel Beach’te görüntülendi. Baba-kızın kumdaki oyununu serin sular bozdu. Nil dalgayla ıslanınca “Çok soğuk” diye ağlamaya başladı. Sonra anne-babasının kucağında teselli buldu.

Aile önceki gün akşam üzeri Ortakent’teki Camel Beach’e gelerek denize girdi. Aygen, denizin iyice boşaldığı zamanlarda sahile gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Ali Keser